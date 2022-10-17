Фондові індекси Азії закрили торги 17 жовтня переважно зростанням

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги понеділка переважно у плюсі, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,42%, до 3084,94 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1997,81 пункту; гонконгський Hang Seng Index на 0,15% - до 16 612,9 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,32%, до 2 219,71 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - скоротився на 1,4%, до 6 664,4 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,16%, до 26 775, 79 пунктів.

Інвестори звертають увагу на двадцятий з'їзд Компартії Китаю, що проходить у Пекіні з 16 по 22 жовтня. З'їзд підіб'є підсумки п'ятирічної роботи, намітить цілі, до досягнення яких партія та країна прагнутимуть у наступні п'ять років, розгляне поправки до статуту партії, а також обере новий склад Центрального комітету та Центральної комісії з перевірки дисципліни.

"Свіжі новини про з'їзд партії Китаю уважно розглядаються, наголос на технологічних поліпшеннях і національній безпеці, схоже, стає вищим пріоритетом у довгостроковому напрямку Китаю. Схоже, йдеться про подальше відокремлення від технологій США", - сказав агентству Ассошіейтед Прес ринковий стратег IG у Сінгапурі. Іп Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).