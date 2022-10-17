Фінансові новини
- |
- 17.10.22
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові індекси Азії закрили торги 17 жовтня переважно зростанням
12:44 17.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги понеділка переважно у плюсі, свідчать дані торгів.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,42%, до 3084,94 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1997,81 пункту; гонконгський Hang Seng Index на 0,15% - до 16 612,9 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,32%, до 2 219,71 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - скоротився на 1,4%, до 6 664,4 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,16%, до 26 775, 79 пунктів.
Інвестори звертають увагу на двадцятий з'їзд Компартії Китаю, що проходить у Пекіні з 16 по 22 жовтня. З'їзд підіб'є підсумки п'ятирічної роботи, намітить цілі, до досягнення яких партія та країна прагнутимуть у наступні п'ять років, розгляне поправки до статуту партії, а також обере новий склад Центрального комітету та Центральної комісії з перевірки дисципліни.
"Свіжі новини про з'їзд партії Китаю уважно розглядаються, наголос на технологічних поліпшеннях і національній безпеці, схоже, стає вищим пріоритетом у довгостроковому напрямку Китаю. Схоже, йдеться про подальше відокремлення від технологій США", - сказав агентству Ассошіейтед Прес ринковий стратег IG у Сінгапурі. Іп Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
|Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар продовжив слабшати 17 жовтня після недавнього ралі
|Єврооблігації України за тиждень подешевшали майже на 8%
|Фондові індекси Азії закрили торги 17 жовтня переважно зростанням
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.22
|Вартість золота почала зростати 17 жовтня на ослабленні долара
|Азіатські валюти зрозтають 17 жовтня на послабленні долара та падінні юаня на тлі відсутності COVID
Бізнес
|Geely купила частку в Aston Martin
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»