Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії закрили торги 17 жовтня переважно зростанням

12:44 17.10.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги понеділка переважно у плюсі, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,42%, до 3084,94 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1997,81 пункту; гонконгський Hang Seng Index на 0,15% - до 16 612,9 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,32%, до 2 219,71 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - скоротився на 1,4%, до 6 664,4 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,16%, до 26 775, 79 пунктів.

Інвестори звертають увагу на двадцятий з'їзд Компартії Китаю, що проходить у Пекіні з 16 по 22 жовтня. З'їзд підіб'є підсумки п'ятирічної роботи, намітить цілі, до досягнення яких партія та країна прагнутимуть у наступні п'ять років, розгляне поправки до статуту партії, а також обере новий склад Центрального комітету та Центральної комісії з перевірки дисципліни.

"Свіжі новини про з'їзд партії Китаю уважно розглядаються, наголос на технологічних поліпшеннях і національній безпеці, схоже, стає вищим пріоритетом у довгостроковому напрямку Китаю. Схоже, йдеться про подальше відокремлення від технологій США", - сказав агентству Ассошіейтед Прес ринковий стратег IG у Сінгапурі. Іп Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6196
  0,0859
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9125  0,10 0,25 40,9083  0,09 0,23
EUR 38,1583  0,04 0,10 39,5617  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес