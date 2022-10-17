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АНАЛІТИКА

Вартість золота почала зростати 17 жовтня на ослабленні долара

08:35 17.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у понеділок вранці піднімається майже до 1655 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів. Підтримує котирування послаблення долара.

Станом на 8:04 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 5,95 долара, або на 0,36%, до 1 654,85 ​​долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,44%, до 18,332 долара за унцію.

Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на 0,21% до 113,07 пункту. Дешевший долар підтримує попит на золото, яке в цьому випадку стає доступнішим для інвесторів, які володіють іншою валютою.

Загалом долар продовжують підтримувати на поточному рівні очікування на те, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить піднімати ставку, що традиційно зміцнює американську валюту і стримує золото.
Ключові теги: золото
 

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