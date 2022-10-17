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АНАЛІТИКА

Долар подешевшав до світових валют 17 жовтня після тривалого зростання

08:31 17.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара до світових валют, у тому числі євро, у понеділок вранці знижується, свідчать дані торгів. Американська валюта призупинила тривале зростання, але долар продовжують підтримувати очікування щодо підвищення ставки Федрезервом.

Станом на 7.55 EET курс євро до долара зростав до 0,9738 долара з рівня минулого закриття 0,9719 долара, курс долара до єни піднімався до 148,77 єни з 148,74 єни. Значення досягало 148,76 єни - це найвищий рівень із серпня 1990 року. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,19%, до 113,09 пункту.

Індекс долара піднімався щомісяця, починаючи з червня включно, літні торги показник відкрив нижче 102 пунктів. На очікуваннях посилення монетарної політики Федеральною резервною системою (ФРС) долар показував зростання, оскільки традиційно підвищення ставки підтримує долар. Із початку жовтня індекс зріс на 0,9%.

Загалом ринки очікують, що долар продовжуватиме зміцнюватися. "Долар США, швидше за все, продовжить зростання, оскільки відсоткові ставки підвищуються для боротьби з інфляцією. Прогноз (щодо економіки - ред.) похмурий", - наводить агентство Ассошіейтед Прес слова старшого економіста ACY Securities Кліффорда Беннетта (Clifford Bennett).

За даними CME Group, 97% аналітиків закладають підвищення ставки у листопаді на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних. Такими темпами ставка підвищувалась за підсумками трьох попередніх засідань.

Пізніше на тижні буде опубліковано "Біжеву книгу" (Beige Book) - щомісячні коментарі ФРС про економічне становище в країні.
 

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