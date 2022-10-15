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Чистий продаж НБУ минулого тижня залишився на рівні приблизно $600 млн
23:39 14.10.2022 |
Чистий продаж доларів Національним банком України минулого тижня знизився вкрай незначно - до $604,9 млн із $608,5 млн тижнем раніше, тоді як протягом двох попередніх тижнів він становив відповідно $862,0 млн та $737,8 млн.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 10 до 14 жовтня він придбав $8,3 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $613,2 млн порівняно з $615,7 млн тижнем раніше.
На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн - до майже 40,7 грн/$1, попри девальвацію на початку тижня приблизно на 0,45 грн через масований російський обстріл.
Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку становив $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні й $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) і травні ($3 4 млрд).
Загалом із початку року до 14 жовтня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 142,2 млн та EUR111,0 млн, а продав $20 млрд 704,1 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
З початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 485,3 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $17 млрд 933,9 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.
Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,93 млрд (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня. Водночас, за словами нового голови НБУ Андрія Пишного, на 7 жовтня вони знову перевищили $24 млрд.
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