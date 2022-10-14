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Фунт коливається через звільнення Квартенгу перед оголошенням Трасс
16:42 14.10.2022 |
Фунт упав, а державні облігації Великобританії продовжили ралі в п'ятницю після того, як прем'єр-міністр Ліз Трасс звільнила Квасі Квартенга з посади канцлера казначейства.
Тепер очікується, що вона відмовиться від більшої частини своєї програми нефінансованого зниження податків на прес-конференції, яка була відкладена порівняно із запланованим початком о 08:00 за східним часом (12:00 за Грінвічем).
Квартенг щойно повернувся до Великобританії після раннього вильоту додому з осінніх зборів Міжнародного валютного фонду, де плани уряду, які включали найбільше зниження податків за 50 років британської політики, розкритикували високопосадовці Фонду.
Квартенг підтвердив своє звільнення в твіті, що містить його заяву про відставку, яка починалася зі слів «Ви попросили мене залишитися осторонь вашого канцлера. Я погодився".
Агентство Reuters повідомило, що Трасс призначить колишнього міністра закордонних справ та міністра охорони здоров'я Джеремі Ханта замість свого давнього друга на Даунінг-стріт, 11.
На 08:20 за східним часом фунт наблизився до денного мінімуму на рівні 1,1204 долара, знизившись на 1,1% за день. Дохідність за державними облігаціями Великобританії, тим часом, продовжувала стрімко падати в очікуванні того, що потреба уряду в позиках буде скорочена за нового канцлера, четвертого за останні кілька місяців.
Облігації також підтримали інтервенції Банку Англії в останній день, який припинить прямі купівлі свинок пізніше в п'ятницю. Банк виділив до 65 мільярдів фунтів стерлінгів на стабілізацію ринку облігацій після того, як злощасний «міні-бюджет» Квартенга у вересні спровокував обвал державних облігацій, який передбачав динаміку, що самопідсилюється, оскільки пенсійні фонди продавали все більшу кількість цінних паперів, щоб задовольнити процентним ставкам.
Банк попередив, що заворушення становлять "матеріальну загрозу фінансовій стабільності Великобританії", і пообіцяв відновити порядок. Тим не менш, він також оголосив, що з наступного тижня повернеться до операцій репо, щоб уникнути подальшого збільшення грошової маси, коли інфляція вже становить майже 10%.
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