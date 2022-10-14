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АНАЛІТИКА

Ф'ючерси на золото подешевшали на торгах 14 жовтня і опустилися нижче за 1675 доларів за унцію

08:57 14.10.2022 |

Фінанси

 
Вартість золота у п'ятницю вранці опускається до рівня нижче 1675 доларів за тройську унцію, причому з початку тижня зниження може перевищити 2%, свідчать дані торгів.

Станом на 7:50 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 3,75 долара, або на 0,22%, до 1 673,25 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,13%, до 18,942 долара за унцію.

З початку тижня золото показує зниження на 2,1%, оскільки ринки очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжить посилювати монетарну політику. Така ситуація традиційно підтримує долар, подорожчання якого робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.

У четвер була опублікована статистика інфляції в США, яка показала слабше, ніж очікувалося, уповільнення у вересні. Ринки очікували, що показник опуститься до 8,1% з 8,3%, тоді як він становив 8,2%.

В результаті, згідно з даними CME Group, тепер 98% аналітиків закладають підвищення ставки в листопаді на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних, на день раніше таку ймовірність допускали 80% аналітиків.
Ключові теги: золото
 

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