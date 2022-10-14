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Долар вагається 14 жовтня після виходу даних щодо інфляції в США
08:48 14.10.2022 |
Курс євро до долара та курс долара до ієни зростають у п'ятницю вранці, свідчать дані торгів. Інвестори оцінюють статистику щодо інфляції в США, тоді як японська валюта продовжує слабшати.
Станом на 7.36 EET курс євро до долара зростав до 0,9783 долара з рівня минулого закриття 0,9773 долара, курс долара до єни піднімався до 147,4 єни з 147,22 єни. У четвер показник піднімався до 147,68 єни - це найвищий рівень із серпня 1990 року. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,035%, до 112,42 пункту.
Інвестори продовжують оцінювати перспективи навколо політики Федеральної резервної системи (ФРС) США після виходу даних щодо інфляції у країні. Так, річна інфляція в США за підсумками вересня становила 8,2% за прогнозу в 8,1%, що посилило очікування щодо посилення монетарної політики.
При цьому базова інфляція в США - за винятком цін на продукти харчування та енергоносії - у річному вираженні прискорилася до 6,6% з 6,3% на місяць раніше - це найвищий рівень з 1982 року.
"Деякі інвестори переконані, що базова інфляція скоро буде знижуватися. Посилення ставки ФРС залишиться агресивним - на рівні 75 базисних пунктів у листопаді і, ймовірно, у грудні", - наводить агентство Франс Прес думку аналітика Oanda Едварда Мойі (Edward Moya). Експерт зазначає, що у піковому значенні ставка може перевищити 5%.
За даними CME Group, 98% аналітиків очікують підвищення ставки у листопаді на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних. На день раніше таку ймовірність припускали майже 80% експертів. Підвищення може стати шостим поспіль, причому на 75 базисних пунктів ставку було підвищено за підсумками трьох попередніх засідань.
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