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Ііндекси АТР 14 жовтня переймають динаміку американських бірж
08:30 14.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю зростають, свідчать дані торгів.
Станом на 7:33 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 1,57%, до 3063,76 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,97%, до 1972,41 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 16 923 пунктів. Південнокорейський KOSPI зростає на 2,51%, до 2217,01 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 1,82%, до 6763,8 пунктів, японський Nikkei 225 - на 3,43%, до 27143,5 пунктів.
У п'ятницю індекси АТР переймають динаміку американських бірж, які завершили торги четверга зростанням у діапазоні 2,2-2,8% після публікації даних щодо інфляції у США. Споживчі ціни в країні за підсумками вересня зросли на 8,2% у річному вираженні після зростання на 8,3% у серпні за цільового показника 2%. Аналітики, опитані порталом DailyFX, очікували, що річна інфляція сповільниться до 8,1%. Лише за вересень ціни зросли на 0,4% після зростання у серпні на 0,1%, тоді як прогнозувалося зростання лише на 0,2%.
За даними CME Group, 99,6% аналітиків очікують на підвищення ключової ставки Федеральною резервною системою США в листопаді на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних.
"Монетарна політика швидко стає обмежувальною, і це, безсумнівно, призведе до зниження інфляції. Схоже, що ставки досягнуть піку трохи вище за п'ять відсотків, і для деяких це достатня причина, щоб повернутися в акції", - наводить агентство Франс Прес думка аналітика Oanda Едварда Мої (Edward Moya).
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