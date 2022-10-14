Американські індекси 13 жовтня додали 2% після різкого розвороту

Американські акції зросли більш ніж на 2% у четвер, оскільки технічна підтримка та інвестори, що прикривали короткі позиції, призвели до різкого відновлення після розпродажу того ж дня.

Розворот ознаменував стрибок S&P 500 майже на 194 пункти від мінімуму сесії до максимуму, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком індексу з 24 січня.

Фінанси та енергетика очолили зростання серед секторів S&P 500.

Спочатку ринок упав після того, як дані показали, що основний індекс споживчих цін зріс у вересні на 8,2% у річному обчисленні порівняно з ймовірним зростанням на 8,1%.

"Можливо, люди відкривали короткі позиції перед звітом щодо індексу споживчих цін, але побачили, що звіт негативний, і почали прикривали свої короткі позиції", - сказав Кінг Ліп, головний інвестиційний стратег Baker Avenue Asset Management у Сан-Франциско.

Деякі стратеги також зазначили деякі рівні технічної підтримки близько позначки 3500 для S&P 500.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 827,87 пункту, або 2,83%, до 30 038,72 пункту, S&P 500 додав 92,88 пункту, або 2,60%, до 3669,91 пункту, а Nasdaq Composi2 додав , 05 пункту, або 2,23%, до 10 649,15 пункту.

«Це технічні чинники», - сказав Лип, додавши, що недавній різкий розпродаж акцій може означати, що «погані новини, можливо, вже були враховані».

"Напередодні сезону звітності все, що нам дійсно потрібно, - це щоб все було не так погано, як передбачалося", - сказав він.

Великі банки Уолл-стріт у п'ятницю розпочинають сезон звітності за третій квартал, і інвестори очікують побачити, як високі відсоткові ставки вплинуть на їхній прибуток.

Акції Walgreens Boots Alliance Inc зросли після вищих, ніж очікувалося, результатів за четвертий квартал.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,24 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,10 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 зафіксував три нових 52-тижневих максимуми та 172 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум та 600 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 13,39 млрд акцій порівняно із середнім показником приблизно 11 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.