ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.10.22
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 13 жовтня 2022 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|13.09.22
|1287947.90
|619569.95
|502660.96
|66118.47
|756.25
|30983.54
|67858.72
|14.09.22
|1288031.14
|619569.95
|502670.15
|66120.62
|756.25
|31055.75
|67858.40
|15.09.22
|1287748.26
|619569.95
|501987.16
|66194.09
|756.25
|31180.29
|68060.51
|16.09.22
|1288960.78
|619569.95
|503007.67
|66312.33
|756.25
|31254.07
|68060.51
|19.09.22
|1288921.88
|619569.95
|502760.27
|66405.84
|756.25
|31347.80
|68081.77
|20.09.22
|1288955.42
|619569.95
|502724.63
|66401.27
|756.25
|31.395.25
|68108.07
|21.09.22
|1288968.85
|619569.95
|502535.70
|66504.70
|756.25
|31495.97
|68106.28
|22.09.22
|1289017.28
|619569.95
|502156.87
|66616.83
|1017.04
|31550.34
|68106.26
|23.09.22
|1289371.82
|619569.95
|502392.55
|66788.81
|1017.04
|31620.75
|67982.71
|26.09.22
|1289069.92
|619569.95
|501611.90
|67244.04
|1017.04
|31650.14
|67976.85
|27.09.22
|1288755.92
|619569.95
|500736.92
|67439.09
|1017.04
|31690.29
|68302.63
|28.09.22
|1288770.67
|619569.95
|500386.77
|67731.45
|1017.04
|31762.80
|68302.66
|29.09.22
|1288966.85
|619569.95
|500527.23
|68034.56
|1017.04
|31737.73
|68080.34
|30.09.22
|1289570.28
|619569.95
|500889.99
|68297.98
|1017.04
|31689.43
|68105.90
|03.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.58
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|04.10.22
|1289677.64
|619569.95
|500673.74
|68395.96
|1017.04
|31824.40
|68196.54
|05.10.22
|1290015.78
|619569.95
|500937.29
|68333.84
|1017.04
|31929.10
|68228.56
|06.10.22
|1290095.75
|619569.95
|500961.14
|68343.24
|1017.04
|31975.82
|68228.57
|07.10.22
|1289993.82
|619569.95
|500806.68
|68270.22
|1017.04
|32101.68
|68228.24
|10.10.22
|1289788.50
|619569.95
|500416.88
|68338.81
|1017.04
|32245.36
|68200.46
|11.10.22
|1289540.25
|619569.95
|500196.22
|68258.69
|1017.04
|32297.90
|68200.45
|12.10.22
|1289604.68
|619569.95
|500174.23
|68311.34
|1017.04
|32331.66
|68200.45
|13.10.22
|1274590.70
|619569.95
|492249.78
|67878.67
|1017.04
|31991.89
|61883.37
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