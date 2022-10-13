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АНАЛІТИКА

Золото слабо дешевшає 13 жовтня перед виходом статистики щодо США

08:35 13.10.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото в четвер вранці незначно опускається, зокрема, в очікуванні даних про інфляцію в США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:02 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 1,4 долара, або на 0,08%, до 1 676,1 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,06% до 18,95 долара за унцію.

Аналітики прогнозують, що зростання цін у США сповільнилося за підсумками вересня до 8,1% з 8,3% місяцем раніше, про це стане відомо пізніше у четвер. Інфляція країни з початку року не опускалася нижче 7,5%, причому цільовий рівень Федеральної резервної системи (ФРС) становить 2%.

ФРС для боротьби з інфляцією підвищує облікову ставку за підсумками кожного із останніх своїх засідань. Нові дані про динаміку споживчих цін можуть вплинути на її політику надалі.

"Асиметричний ризик для індексу споживчих цін полягає в тому, що ринок не готовий побачити велике зниження", - наводить агентство Bloomberg слова глави відділу стратегії з металів MKS PAMP SA Нікі Шілза (Nicky Shiels). Реакція після цього цін на дорогоцінні метали та сировину залежатиме від того, як на статистику відреагує долар, уточнює експерт.

Золото чутливе до сигналів від ФРС США, які позначаються на курсі долара. Підвищення ставки рефінансування позитивне для американської валюти, що негативно для золота, оскільки в цьому випадку дорогоцінний метал стає менш доступним для покупки в іншій валюті.
Ключові теги: золото
 

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