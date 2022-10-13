Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото слабо дешевшає 13 жовтня перед виходом статистики щодо США
08:35 13.10.2022 |
Ціна на золото в четвер вранці незначно опускається, зокрема, в очікуванні даних про інфляцію в США, свідчать дані торгів.
Станом на 8:02 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 1,4 долара, або на 0,08%, до 1 676,1 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,06% до 18,95 долара за унцію.
Аналітики прогнозують, що зростання цін у США сповільнилося за підсумками вересня до 8,1% з 8,3% місяцем раніше, про це стане відомо пізніше у четвер. Інфляція країни з початку року не опускалася нижче 7,5%, причому цільовий рівень Федеральної резервної системи (ФРС) становить 2%.
ФРС для боротьби з інфляцією підвищує облікову ставку за підсумками кожного із останніх своїх засідань. Нові дані про динаміку споживчих цін можуть вплинути на її політику надалі.
"Асиметричний ризик для індексу споживчих цін полягає в тому, що ринок не готовий побачити велике зниження", - наводить агентство Bloomberg слова глави відділу стратегії з металів MKS PAMP SA Нікі Шілза (Nicky Shiels). Реакція після цього цін на дорогоцінні метали та сировину залежатиме від того, як на статистику відреагує долар, уточнює експерт.
Золото чутливе до сигналів від ФРС США, які позначаються на курсі долара. Підвищення ставки рефінансування позитивне для американської валюти, що негативно для золота, оскільки в цьому випадку дорогоцінний метал стає менш доступним для покупки в іншій валюті.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
ТОП-НОВИНИ
|Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони
|Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін
|Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
|ЄІБ перерахував Україні ще EUR550 млн - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото слабо дешевшає 13 жовтня перед виходом статистики щодо США
|Фондові біржі Азії 13 жовтня торгуються без єдиної динаміки
|Американські індекси завершила волатильний день 12 жовтня зниженням після протоколів ФРС
|Суд арештував одного з підозрюваних у справі про схему колишнього голови НБУ в «Укргазбанку»
|Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит
|Банківська система має достатньо ліквідності для роловера із ОВДП, питання - у ставках - заступник глави НБУ
Бізнес
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію