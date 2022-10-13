Фондові біржі Азії 13 жовтня торгуються без єдиної динаміки

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер торгуються різноспрямовано, свідчать дані торгів.

Станом на 7.36 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,16%, до 3 030,43 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1 947,33 пункту, гонконгський Hang ,16% До 16 507 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 1,06%, до 2 179,13 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - підвищується на 0,16%, до 6 658,2 пункту, японський Nikkei 225 опускається на 0,48%, до 26 26 5 пунктів.

Увага ринків усього світу спрямована на звіт про інфляцію в США, який може дати натяк ринкам щодо подальшої кредитно-грошової політики Федеральної резервної системи. Експерти прогнозують уповільнення зростання споживчих цін у країні у річному вираженні до 8,1% за підсумками вересня після 8,3% місяцем раніше.

Інфляція в США, як і раніше, залишається помітно вищою за цільовий рівень Федеральної резервної системи (ФРС) у 2%, і залишається вищою за цю позначку з березня минулого року.

"Яструбна" реакція на дані може посилити тиск на акції", - заявив агентству Ассошіейтед Прес аналітик Activ Trades Андерсон Алвіш (Anderson Alves).