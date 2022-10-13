Американські індекси завершила волатильний день 12 жовтня зниженням після протоколів ФРС

Американські акції завершили мінливу сесію в середу з невеликим зниженням після того, як протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи показали, що політики погодилися з тим, що їм необхідно зберігати обмежувальну політику.

Протокол вересневого засідання також показав, що багато чиновників ФРС наголошували на ціні недостатнього зусилля для зниження інфляції.

Нещодавня слабкість ринку частково була пов'язана з побоюваннями інвесторів, що зростають, що агресивне підвищення ставок ФРС може привести найбільшу економіку світу до рецесії.

Чутливі до ставок комунальні послуги знизилися на 3,4%, а нерухомість впала на 1,4%. Вони очолили відсоткове зниження серед секторів S&P за добу.

Чиновники ФРС у нещодавніх виступах виступили «в унісон щодо прихильності ФРС до стримування інфляції та збереження курсу», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

«Тепер є розуміння, що ФРС продовжуватиме працювати. Питання ринку полягає в тому, де перехід від 75 базисних пунктів до 50 і 25. Я думаю, саме на цьому зосереджений ринок».

На вересневому засіданні представники ФРС підвищили відсоткові ставки на три чверті відсоткового пункту втретє поспіль, щоб знизити інфляцію з 40-річного максимуму.

Ринок відскочив відразу після відкриття, при цьому попередні дані показали несподіване зростання цін виробників у вересні. Індекс цін виробників Міністерства праці зріс на 8,5% за 12 місяців до вересня, що трохи вище за прогнозоване зростання на 8,4%. Тим не менш, значення було нижчим, ніж зростання на 8,7% у серпні.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 28,34 пунктів, або 0,1%, до 29 210,85 пунктів, S&P 500 - на 11,81 пунктів, або 0,33%, до 3577,03 пунктів, а Nasdaq Composite - на 9,09 пунктів, або 0,09%, до 10 417,10 пунктів.

Звіт про споживчі ціни в США в четвер вважається ще важливішим, і інвестори з нетерпінням чекали на нього, поряд зі звітом про доходи в США за третій квартал, який починається з результатів деяких великих американських банків у п'ятницю.

Фінансовий індекс S&P 500 знизився на 0,3%.

Серед лідерів зростання акції PepsiCo Inc зросли на 4,2% після того, як виробник безалкогольних напоїв підвищив прогнози річного виторгу та прибутку завдяки сталому попиту на газовані напої та закуски, незважаючи на багаторазове підвищення цін.

Alcoa Corp підскочила на 5,3%. Адміністрація Байдена зважує питання про обмеження імпорту російського алюмінію, оскільки вона планує можливі відповіді на військову ескалацію Москви в Україні, повідомила Reuters людина, поінформована про переговори.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,64 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,15 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 78 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 20 нових максимумів та 433 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 10,01 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,68 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.