Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 13,0 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 3,3 до 4,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у вересні впали з 20,2% до 19,8% річних, валютними зросли з 4,9% до 5,5%.

Кредитний портфель банків вересень скоротився на 0,5% до 1068 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,6% до 231 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,3% до 810 млрд гривень.