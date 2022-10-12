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Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

14:27 12.10.2022 |

Фінанси

 

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2022 року у національній валюті становили 36,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 13,0 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 3,3 до 4,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у вересні впали з 20,2% до 19,8% річних, валютними зросли з 4,9% до 5,5%.

Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

 

Кредитний портфель банків вересень скоротився на 0,5% до 1068 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 1,6% до 231 млрд гривень, підприємств скоротилося на 1,3% до 810 млрд гривень.

Банки різко підняли ставки для населення: скільки коштує кредит

 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: кредит
 

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