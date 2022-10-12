Банківська система має достатньо ліквідності для роловера із ОВДП, питання - у ставках - заступник глави НБУ

Ліквідність банківської системи України достатня для забезпечення Міністерством фінансів рефінансування виплат за облігаціями внутрішньої держпозики (ролловера), проте умовою її є прийнятні ставки прибутковості, зазначив заступник глави Національного банку України Юрій Гелетій.

"Ми бачимо достатньо ліквідності в банківському сегменті для забезпечення роловера як щодо гривневих, так і валютних інструментів. Тут важливі параметри інструменту, перш за все - прибутковість", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника глави НБУ, дискусії щодо ставок тривають.

Гелетій додав, що у світі останнім часом відбувається каскад підвищення ставок. "Таку ситуацію на міжнародних ринках капіталу, безумовно, важливо враховувати та адаптуватися", - вважає він.

За даними Нацбанку на 10 вересня, з початку війни Мінфін залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 100,20 млрд грн, $974,3 млн і EUR468,4 млн, тоді як направив на погашення 149,22 млрд грн, $1 млрд 539,4 млн та EUR168,0 млн.

Мінфін утримує ставки за гривневими ОВДП близько 12-16% річних на строк від 6 до 18 місяців, тоді як на вторинному ринку ставки за річними паперами становлять 20-21% річних та вище. В результаті останні місяці обсяги первинного розміщення облігацій знижуються, минулого тижня вони впали до 44,5 млн грн, а цього - до рекордно низьких 11,8 млн грн.

Ставки за доларовими ОВДП на первинних аукціонах становлять 4-4,5% річних терміном від 4 до 12 місяців, а, за облігаціями у євро - 2,5%.

Проєкт держбюджету-2023 передбачає роловер з ОВДП близько 90 млрд грн.