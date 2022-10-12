Курс біткоїну закляк близько $19 тис. на тлі визнання криптовалюти великими компаніями

Курс біткоїну тривалий час продовжує залишатися відносно рівноважним, що нехарактерно для криптовалюти, волатильність якої ніколи не була низькою. Цього тижня ціна найпопулярнішої криптовалюти продовжує перебувати близько $19 тис. за одиницю.

Незважаючи на те, що на нинішньому рівні курс біткоїну тримається досить довго, від максимуму, якого було досягнуто близько року тому, втрачено понад 70%. Аналітики очікували, що вартість біткоїну продовжить знижуватися до $17 тис. за монету і навіть не виключали варіанта, за якого курс впаде до позначки $10 тис.

Однак поки що цього не сталося, чому сприяла поява нових ознак наближення інституційного визнання криптовалюти. Раніше цьго тижня компанія Google оголосила про співпрацю з криптовалютною біржею Coinbase, в рамках якої IT-гігант дозволить своїм клієнтам використовувати для оплати хмарних послуг цифрові активи. Крім того, холдингова компанія BNY Mellon оголосила про намір додати криптовалюти до активів, що знаходяться в наявності, хоча обсяг інвестицій озвучений не був.



