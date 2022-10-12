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АНАЛІТИКА

Курс біткоїну закляк близько $19 тис. на тлі визнання криптовалюти великими компаніями

11:37 12.10.2022 |

Фінанси

 

Курс біткоїну тривалий час продовжує залишатися відносно рівноважним, що нехарактерно для криптовалюти, волатильність якої ніколи не була низькою. Цього тижня ціна найпопулярнішої криптовалюти продовжує перебувати близько $19 тис. за одиницю.

Незважаючи на те, що на нинішньому рівні курс біткоїну тримається досить довго, від максимуму, якого було досягнуто близько року тому, втрачено понад 70%. Аналітики очікували, що вартість біткоїну продовжить знижуватися до $17 тис. за монету і навіть не виключали варіанта, за якого курс впаде до позначки $10 тис.

Однак поки що цього не сталося, чому сприяла поява нових ознак наближення інституційного визнання криптовалюти. Раніше цьго тижня компанія Google оголосила про співпрацю з криптовалютною біржею Coinbase, в рамках якої IT-гігант дозволить своїм клієнтам використовувати для оплати хмарних послуг цифрові активи. Крім того, холдингова компанія BNY Mellon оголосила про намір додати криптовалюти до активів, що знаходяться в наявності, хоча обсяг інвестицій озвучений не був.

Курс біткоїну закляк близько $19 тис. на тлі визнання криптовалюти великими компаніями
За матеріалами: CNBC
Ключові теги: bitcoin, Google
 

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