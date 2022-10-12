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Золото 12 жовтня торгується на позначці 1675 доларів за тройську унцію
08:43 12.10.2022 |
Вартість золота в середу вранці зменшується, перебуваючи на рівні 1675 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.
Станом на 7.52 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 10,6 долара, або на 0,63%, до 1 675,4 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,65%, до 19,15 долара за унцію.
Інвестори очікують на публікацію важливих даних із США, у тому числі протокол Федрезерва, який буде опублікований пізніше в середу. Ринки сподіваються знайти в ньому підказки щодо подальшої політики регулятора, який може підвищити ключову ставку вшосте поспіль наступного місяця для боротьби з інфляцією.
За даними CME Group, 81% експертів прогнозують підвищення ставки у листопаді на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних. Ставку було підвищено такими темпами за підсумками трьох попередніх засідань. Лише 19% експертів закладають ймовірність того, що ФРС уповільнить темпи підвищення.
На четвер заплановано публікацію даних щодо річної інфляції у США у вересні. Аналітики очікують уповільнення зростання цін до 8,1% після 8,3% у серпні, причому показник з початку року не опускався нижче за 7,5% при цільовому рівні в 2%.
Посилення монетарної політики позитивне для долара, а така ситуація стримує попит на золото, яке стає менш доступним для покупки в іншій валюті.
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