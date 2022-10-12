Курс долара до ієни 12 жовтня досяг максимуму з 1998 року

Вартість долара до євро знижується і піднімається до ієни в середу вранці, при цьому курс долара до єни досяг максимуму з 1998 року до 146 єн, свідчать дані торгів. Інвестори очікують на публікацію протоколу вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Станом на 7.33 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9711 долара з рівня минулого закриття 0,9703 долара, курс долара до єни піднімався до 146,21 єни з 145,86 єни, причому показник перевищив 146 ієн за долар вперше з серпня 1998 року. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) збільшувався на 0,01% до 113,23 пункту.

Увага трейдерів, як і раніше, зосереджена довкола політики Федрезерва та ризиків рецесії, нові підказки може дати протокол ФРС, який буде опублікований пізніше в ході торгів. Ринки сподіваються знайти у документі сигнали щодо подальшої політики регулятора, а також оцінку економічної обстановки та прогнози.

У четвер буде оприлюднено статистику щодо річної інфляції в США. Аналітики прогнозують, що зростання споживчих цін у країні сповільнилося до 8,1% із 8,3% у серпні. Значення не опускалося нижче за 7,5% з початку року, ФРС для боротьби зі зростанням цін підвищив ставку вже п'ять разів поспіль. Інвестори побоюються, що посилення призведе до рецесії.

"Ринкам відчайдушно потрібна причина, через яку Федрезерв зможе зупинити посилення, і останнім часом дані не дають їм такої можливості щодо інфляції", - наводить агентство Ассошіейтед Прес коментар інвестиційного стратега All Star Charts Віллі Делвіша (Willie Delwiche).

За даними CME Group, 81% експертів прогнозують підвищення ставки у листопаді на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних. Такими темпами ставку було підвищено за підсумками трьох попередніх засідань.