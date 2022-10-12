Фондові біржі Азії 12 жовтня торгуються різноспрямовано

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу не мають єдиної динаміки напередодні пубпротоколу ФРС США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.46 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 1,23%, до 2943,24 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,28%, до 1857,87 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 16 506 пунктів. Південнокорейський KOSPI зростає на 0,37%, до 2200,92 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,32%, до 6666,5 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,04%, до 26411,5 пунктів.

У середу вранці азіатські індекси торгуються без єдиної динаміки напередодні протоколу вересневого засідання Федрезерва, публікацію якого заплановано на вечір середи. Так, інвестори очікують, що протокол може підказати ринкам про подальшу політику регулятора.

"Це надзвичайна середовище посилення грошово-кредитної політики, і ми чекаємо, щоб побачити, чи не станеться щось глобальне", - наводить агентство Блумберг думку аналітика Invesco Advisers Христини Хупер (Kristina Hooper).