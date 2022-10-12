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S&P 500, Nasdaq 11 жовтня закрилися зниженням; Коментарі Банку Англії посилюють нервозність ринку
08:06 12.10.2022 |
Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися зниженням у вівторок після заяви Банку Англії про те, що він підтримуватиме ринок облігацій країни ще лише три дні, що посилило хвилювання на ринку наприкінці сесії.
Торги були волатильними, оскільки інвестори виявляли обережність напередодні ключових даних щодо інфляції в США та почала звітність за третій квартал наприкінці цього тижня.
Індекс Доу-Джонса зріс, чому сприяли акції Amgen Inc, які підскочили на 5,7% після повідомлення про те, що Morgan Stanley підвищив рейтинг акцій виробника ліків до "вищого за ринок" з "рівноважного".
Усі три основні індекси впали на денних торгах після того, як управляючий Банком Англії Ендрю Бейлі сказав менеджерам пенсійних фондів завершити ребалансування своїх позицій до п'ятниці, коли британський центральний банк має завершити свою програму екстреної підтримки ринку облігацій країни.
"Те, що викликало останній спад, було оголошенням про те, що Банк Англії припинить підтримку ринку цінних паперів (британських облігацій) через три дні", - сказав Ренді Фредерік, керуючий директор з торгівлі та деривативів у Charles Schwab в Остіні.
Раніше у вівторок Асоціація пенсій та довічних заощаджень закликала Банк Англії продовжити програму купівлі облігацій до 31 жовтня «і, можливо, довше».
Зростання технологічних акцій припинилося, оскільки прибутковість казначейських облігацій США зросла на тлі побоювань, що дані щодо інфляції в США цього тижня не зупинять швидке підвищення процентних ставок ФРС. Технологічний сектор S&P знизився на 1,5%.
Звіт про індекс цін виробників має бути представлений у середу, а дані про індекс споживчих цін - у четвер.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 36,44 пункту, або 0,12%, до 29 239,32 пунктів, S&P 500 втратив 23,65 пунктів, або 0,65%, до 3588,74 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 115,91 пунктів, або 1,1%, до 10 426,19 пунктів.
ФРС агресивно підвищує ставки, щоб приборкати інфляцію, і очікується, що наступного року вона продовжуватиме підвищуватися.
В останні тижні акції постраждали через побоювання з приводу того, наскільки агресивною може бути ФРС щодо підвищення ставок та потенційного впливу на економіку.
Банківський індекс S&P знизився на 2,6% напередодні квартальних результатів деяких великих банків, опублікованих пізніше цього тижня. Очікуються звіти, які розпочнуть звітний період за третій квартал для компаній S&P 500.
На додаток до недавніх побоювань щодо економіки Міжнародний валютний фонд передбачив мізерне зростання економіки США на 1,6% цього року.
Падаючих випусків на NYSE було більше, ніж зростання у співвідношенні 1,50 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,51 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум та 104 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 33 нових максимуми та 590 нових мінімумів.
Обсяг на біржах США становив 11,65 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,73 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
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