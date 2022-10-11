Мінфіну вдалося залучити від продажу військових облігацій 3,6 млрд грн

Міністерство фінансів України у вівторок, 11 жовтня, залучило до державного бюджету від військових облігацій 3,6 млрд грн в еквіваленті. Майже всі інвестиції надійшли від продажу доларових ОВДП. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Понад 99% від залучених коштів Мінфін отримав від продажу на аукціоні шестимісячних військових облігацій у доларах із прибутковістю 4,25% річних - $98,2 млн.
Міністерство також продало шестимісячні облігації внутрішньої державної позики під 12% на 6,5 млн грн, річні під 14,0% на 0,4 млн грн та 14-місячні під 16% на 5 млн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 162*
| 163*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000226427
| Дорозміщення UA4000226260
| номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
|
|
| Дата розміщення
| 11.10.2022
| 11.10.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 12.10.2022
| 12.10.2022
| Дата сплати відсотків
|
| 29.03.2023
| Дата сплати відсотків
|
| 27.09.2023
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| 80.00
| Номінальний рівень доходності. %
| 12.00
| 16.00
|Термін обігу (днів)
| 175
| 350
| дата погашення
| 05.04.2023
| 27.09.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 6 828 000
| 360 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 6 828 000
| 360 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 445 024 000
| 6 638 835 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 6
| 4
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 6
| 4
| Максимальний рівень доходності облігацій. %
| 12.00
| 14.00
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій. %
| 12.00
| 14.00
| Встановлена прибутковість, %
| 12.00
| 14.00
| Середньозважена прибутковість, %
| 12.00
| 14.00
|Надходження до бюджету
| 6 456 556.80
| 368 420.40
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 164*
| 165*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000226450
| Дорозміщення UA 4000225775 (Ном. у $США)
| номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт,
|
|
| Дата розміщення
| 11.10.2022
| 11.10.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 12.10.2022
| 12.10.2022
| Дата сплати відсотків
| 15.03.2023
| 27.10.2022
| Дата сплати відсотків
| 13.09.2023
| 27.04.2023
| Дата сплати відсотків
| 13.03.2024
|
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 18.50
| Номінальний рівень доходності. %
| 16.00
| 3.70
|Термін обіг (днів)
| 518
| 197
| дата погашення
| 13.03.2024
| 27.04.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 8916000
| 96 805 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 4 916 000
| 96 805 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 491 520 000
| 206 831 000
| Кількість поданих заявок. шт
| 6
| 12
| Кількість задоволених заявок. шт
| 5
| 12
| Максимальний рівень доходності облігацій. %
| 19.00
| 4.25
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій. %
| 16.00
| 4.00
| Встановлена прибутковість, %
| 16.00
| 4.25
| Середньозважена прибутковість, %
| 16.00
| 4.25
|Надходження до бюджету
| 4 974 549.56
| 98 176 745.19
* - військові облігації
Дані: Мінфін України