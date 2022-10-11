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Мінфіну вдалося залучити від продажу військових облігацій 3,6 млрд грн

21:49 11.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України у вівторок, 11 жовтня, залучило до державного бюджету від військових облігацій 3,6 млрд грн в еквіваленті. Майже всі інвестиції надійшли від продажу доларових ОВДП. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Понад 99% від залучених коштів Мінфін отримав від продажу на аукціоні шестимісячних військових облігацій у доларах із прибутковістю 4,25% річних - $98,2 млн.

Міністерство також продало шестимісячні облігації внутрішньої державної позики під 12% на 6,5 млн грн, річні під 14,0% на 0,4 млн грн та 14-місячні під 16% на 5 млн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 162* 163*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226427 Дорозміщення UA4000226260
номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,   
Дата розміщення 11.10.2022 11.10.2022
Дата оплати за придбані облігації 12.10.2022 12.10.2022
Дата сплати відсотків   29.03.2023
Дата сплати відсотків   27.09.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00
Номінальний рівень доходності. % 12.00 16.00
Термін обігу (днів) 175 350
дата погашення 05.04.2023 27.09.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 828 000 360 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 6 828 000 360 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 445 024 000 6 638 835 000
Кількість поданих заявок, шт. 6 4
Кількість задоволених заявок, шт. 6 4
Максимальний рівень доходності облігацій. % 12.00 14.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій. % 12.00 14.00
Встановлена прибутковість, % 12.00 14.00
Середньозважена прибутковість, % 12.00 14.00
Надходження до бюджету 6 456 556.80 368 420.40

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 164* 165*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226450 Дорозміщення UA 4000225775 (Ном. у $США)
номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт,   
Дата розміщення 11.10.2022 11.10.2022
Дата оплати за придбані облігації 12.10.2022 12.10.2022
Дата сплати відсотків 15.03.2023 27.10.2022
Дата сплати відсотків 13.09.2023 27.04.2023
Дата сплати відсотків 13.03.2024  
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 18.50
Номінальний рівень доходності. % 16.00 3.70
Термін обіг (днів) 518 197
дата погашення 13.03.2024 27.04.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 8916000 96 805 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 916 000 96 805 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 491 520 000 206 831 000
Кількість поданих заявок. шт 6 12
Кількість задоволених заявок. шт 5 12
Максимальний рівень доходності облігацій. % 19.00 4.25
Мінімальний рівень прибутковості облігацій. % 16.00 4.00
Встановлена прибутковість, % 16.00 4.25
Середньозважена прибутковість, % 16.00 4.25
Надходження до бюджету 4 974 549.56 98 176 745.19

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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