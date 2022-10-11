Бізнес отримав доступних кредитів на 143,57 мільярда

Від початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 48,39 тис. кредитів на загальну суму 143,57 млрд грн, із них за минулий тиждень - 255 пільгових кредитів на 0,969 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

"Усього з моменту старту Програми суб'єкти підприємництва станом на 10.10.2022 р. отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За період дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 13 571 кредитний договір на загальну суму 53,95 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 10 827 кредитних договорів на суму 30,87 млрд грн), з яких: 0,77 млрд грн - на інвестиційні цілі, 4,9 млрд грн - як антикризові кредити, 4,41 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 21,24 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 22,61 млн грн - на антивоєнні цілі.

Зазначається, що за минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 255 пільгових кредитів на загальну суму 0,969 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 152 кредитні договори на суму 0,36 млрд гривень.

Як повідомлялося, програму «Доступні кредити 5-7-9%», яка стартувала в Україні 1 лютого 2020 року, реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогодні ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.