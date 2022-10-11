Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес отримав доступних кредитів на 143,57 мільярда

12:45 11.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Від початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 48,39 тис. кредитів на загальну суму 143,57 млрд грн, із них за минулий тиждень - 255 пільгових кредитів на 0,969 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

"Усього з моменту старту Програми суб'єкти підприємництва станом на 10.10.2022 р. отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За період дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 13 571 кредитний договір на загальну суму 53,95 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 10 827 кредитних договорів на суму 30,87 млрд грн), з яких: 0,77 млрд грн - на інвестиційні цілі, 4,9 млрд грн - як антикризові кредити, 4,41 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 21,24 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 22,61 млн грн - на антивоєнні цілі.

Бізнес отримав доступних кредитів на 143,57 мільярда

 

Зазначається, що за минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 255 пільгових кредитів на загальну суму 0,969 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 152 кредитні договори на суму 0,36 млрд гривень.

Бізнес отримав доступних кредитів на 143,57 мільярда

 

Як повідомлялося, програму «Доступні кредити 5-7-9%», яка стартувала в Україні 1 лютого 2020 року, реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогодні ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,4587
  0,3383
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес