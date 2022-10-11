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Джиммі Дін
Золото 11 жовтня торгується нижче за 1670 доларів за тройську унцію
08:44 11.10.2022 |
Ціна на золото у вівторок вранці знижується, перебуваючи нижче 1670 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.
Станом на 7:46 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 5,7 долара, або на 0,34%, до 1 669,5 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,06%, до 19,407 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,24%, до 113,42 пункту. Дожчий долар стримує попит на золото, яке в цьому випадку стає менш доступним для інвесторів, які володіють іншою валютою.
Увага ринків прикута до даних із США. У середу Федеральна резервна система (ФРС) опублікує протокол вересневого засідання, в якому інвестори сподіваються знайти підказку щодо подальшої політики регулятора, а також оцінку економічної ситуації.
У четвер стане відома статистика щодо річної інфляції в США. Аналітики чекають на її уповільнення до 8,1% з 8,3% у серпні. Зростання цін може продемонструвати зниження третій місяць поспіль, при цьому з початку року показник не опускався нижче за 7,5% при цільовому рівні 2%.
Аналітики загалом не закладають ймовірність того, що темпи підвищення ставки можуть бути сповільнені. За даними CME Group, 78% експертів прогнозують підвищення ставки у листопаді на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних. Такими ж темпами ставка була підвищена у червні, липні та вересні. Традиційно підвищення ставки підтримує долар, що є негативним для золота.
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