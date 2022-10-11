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Долар 11 жовтня втратив ранкове зростання перед засіданням ФРС
13:21 11.10.2022 |
Долар після деякого ранкового зміцнення до інших основних світових валют вдень втратив майже все своє зростання курсу, тоді як ринки перебувають в очікуванні протоколу засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.
Станом на 12:56 EET курс євро до долара символічно знижується - до 0,9699 долара з рівня минулого закриття в 0,97 долара; курс долара до єни піднімається до 145,74 єни з 145,68 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,11%, до 113,27 пункту.
У результаті курс долара в цілому нині не сильно змінюється до євро та єни, поки інвестори в нерішучості чекають на протокол ФРС, публікація якого запланована на середу.
Так, трейдери сподіваються, що протокол може підказати ринкам про подальшу політику регулятора. Крім того, в четвер вийде статистика річної інфляції в США, яка може продемонструвати уповільнення третій місяць поспіль. Усі ці чинники впливають курс долара.
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