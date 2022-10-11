Азіатські біржі в основному знизилися 11 жовтня на геополітичній напрузі

Основні фондові індекси АТР завершили торги вівторка переважно зниженням, інвестори оцінюють посилення воєнного конфлікту між Росією та Україною, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,19%, до 2979,79 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,61%, до 1882 пунктів, гонконгський Hang Seng Index знизився на 2,48% пунктів. Південнокорейський KOSPI опустився на 1,83%, до 2192,07 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,34%, до 6645 пунктів, японський Nikkei 225 - на 2,64%, до 26401,25 пунктів.

"Не дивно, що інвестори починають тиждень у похмурому настрої, особливо з урахуванням того, що заголовки з України сигналізують про подальшу ескалацію геополітичної напруженості", - наводить агентство Блумберг слова головного глобального стратега Barings Крістофера Смарта (Christopher Smart).