Американські фондові індекси впали 10 жовтня, причому Nasdaq зафіксував найнижче закриття з липня 2020 року

Інвестори були стурбовані впливом вищих відсоткових ставок і відмовилися від акцій виробників мікросхем після того, як Сполучені Штати оголосили про обмеження, спрямовані на стримування напівпровідникової промисловості Китаю.

Віце-голова Федеральної резервної системи Лаель Брейнард заявила, що посилення грошово-кредитної політики США почало відчуватися в економіці, яка може сповільнюватися швидше, ніж очікувалося, але весь удар підвищення процентної ставки ФРС ще не буде очевидним протягом кількох місяців.

Незважаючи на зростання занепокоєння низки економістів і аналітиків з приводу того, що підвищення процентних ставок ФРС може збільшити безробіття, президент ФРС Чикаго Чарльз Еванс продовжував підтримувати спробу центрального банку знизити інфляцію, заявивши, що, хоча це звучить «оптимістично», він вважав, що це можливо. «і водночас уникаючи рецесії».

«Люди стурбовані станом економіки. Люди стурбовані можливою рецесією», - сказав Джейк Долархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, штат Оклахома.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 3,5% після того, як адміністрація Байдена в п'ятницю опублікувала набір заходів експортного контролю, у тому числі міру відрізання Китаю від деяких напівпровідникових мікросхем, що виробляються в будь-якій точці світу на американському устаткуванні.

Акції Nvidia Corp впали на 3,4%, акції Qualcomm Inc, Micron Technology Inc та Advanced Micro Devices також закрилися у мінусі.

Інвестори також виявляли обережність напередодні сезону звітності США за третій квартал, який має розпочатися у п'ятницю з оприлюднення результатів деяких великих банків.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 93,91 пункту, або 0,32%, до 29 202,88 пунктів, S&P 500 - на 27,27 пунктів, або 0,75%, до 3612,39 пунктів, а Nasdaq Composite - на 110,30 пунктів, або 1,04%, до 10 542,10 пунктів.

За останні тижні оцінки прибутку за третій квартал знизилися. Тепер аналітики очікують, що річний прибуток компаній S&P 500 зросте на 4,1% за квартал порівняно із зростанням на 11,1%, що очікується на початку липня, згідно з даними IBES від Refinitiv.

Акції Microsoft впали на 2,1% і стали одними з найбільш стримуючих факторів трьох основних індексів. Технологічний сектор S&P 500 знижується разом із енергетикою.

Цього тижня інвестори також чекали на дані щодо інфляції в США.

У понеділок ринок облігацій США було закрито через святкування Дня Колумба.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,43 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,79 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 73 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів та 461 новий мінімум.

Обсяг на біржах США становив 9,66 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,73 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.