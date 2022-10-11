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Пишний назвав свої пріоритети на посаді очільника Нацбанку
Андрій Пишний серед своїх пріоритетів як очільника Національного банку України назвав, зокрема, макрофінансову стабільність у країні та збереження стійкості банківської системи.
Як передає Укрінформ, про це він заявив після представлення його Президентом України Володимиром Зеленським колективу НБУ, повідомляє сайт глави держави.
Так, новий глава НБУ зазначив, що його призначення на посаду голови Національного банку відбулось у надзвичайно турбулентний час, сповнений викликів і загроз для нашої держави. Він подякував Президентові, парламенту й українському суспільству за довіру та можливість очолити таку потужну інституцію, як НБУ.
Серед своїх пріоритетів як очільника Національного банку України Пишний назвав макрофінансову стабільність у країні, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, збереження стійкості банківської системи.
«Наступний рік буде непростим. 38 мільярдів доларів - загальна потреба у фінансуванні. Його залучення - це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми працюватимемо», - зазначив він.
На переконання голови НБУ, надзвичайно важливо продовжувати предметні та конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний Україні, аби вистояти, перемогти й започаткувати програму відновлення.
«Національний банк під моїм головуванням впроваджуватиме ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції в європейську спільноту. Можу вас запевнити: щойно ми побачимо найменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, у межах якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо», - додав Пишний.
Голова НБУ також акцентував, що інституційно сильний і незалежний Нацбанк - це здобуток і ресурс держави, який є запорукою фінансової стабільності України.
Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада призначила Пишного головою Нацбанку.
Пишний у 1996 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю "правознавство". У 2005 році він закінчив Українську академію банківської справи НБУ. У 2000 році розпочав кар'єру в Ощадбанку - спочатку на посаді керівника юридичного департаменту, згодом був першим заступником голови правління та в.о. голови правління. Із березня 2014 по листопад 2020 року був головою правління акціонерного товариства "Ощадбанк". Пишний - член міжнародної групи з питань санкцій проти росії "Єрмака-Макфолла".
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