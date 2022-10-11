Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 30 вересня по 7 жовтня підвищився на 8,4%, або на 24,11 пункту, до 312,56 пункту після двотижневого падіння.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 288,45 пунктів, наприкінці - 312,56 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії "Кернел" (+17,2%), найбільше падіння - компанії "Овостар" (-11,8%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 30 вересня Ціна останньої угоди, злоті, 7 жовтня Зміна вартості, % "Кернел" 16,99 19,92 +17,2 "Астарта" 20,80 22,90 +10,1 Coal Energy 1,99 2,23 +12,1 "Мілкіленд" 0,83 0,84 +1,2 "Агротон" 3,77 4,34 +15,1 KSG Agro 2,07 2,34 +13,0 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 51,00 45,00 -11,8 IMC 16,90 17,10 +1,2 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 23 по 30 вересня знизився на 8,2%, або на 25,60 пункту, до 288,45 пункту.