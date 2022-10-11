Фінансові новини
- |
- 11.10.22
- |
- 06:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 30 вересня по 7 жовтня підвищився на 8,4%, або на 24,11 пункту
18:08 10.10.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 30 вересня по 7 жовтня підвищився на 8,4%, або на 24,11 пункту, до 312,56 пункту після двотижневого падіння.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 288,45 пунктів, наприкінці - 312,56 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії "Кернел" (+17,2%), найбільше падіння - компанії "Овостар" (-11,8%).Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine з 23 по 30 вересня знизився на 8,2%, або на 25,60 пункту, до 288,45 пункту.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 30 вересня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 7 жовтня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
16,99
|
19,92
|
+17,2
|
"Астарта"
|
20,80
|
22,90
|
+10,1
|
Coal Energy
|
1,99
|
2,23
|
+12,1
|
"Мілкіленд"
|
0,83
|
0,84
|
+1,2
|
"Агротон"
|
3,77
|
4,34
|
+15,1
|
KSG Agro
|
2,07
|
2,34
|
+13,0
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
51,00
|
45,00
|
-11,8
|
IMC
|
16,90
|
17,10
|
+1,2
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів
|Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ
|«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
|Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжують на рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пишний назвав свої пріоритети на посаді очільника Нацбанку
|WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 30 вересня по 7 жовтня підвищився на 8,4%, або на 24,11 пункту
|Долар зміцнюється 10 жовтня на даних про безробіття у США
|Банківська система працює стабільно попри ракетні удари по Україні, – Нацбанк
|Банківські відділення працюють у звичайному для воєнного часу режимі - ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк
|Фондові індекси Азії 10 жовтня закрилися зниженням
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик