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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Фондові біржі АТР 10 жовтня знижуються за ринками США
08:41 10.10.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) знижуються після падіння п'ятниці на американських біржах, свідчать дані торгів.
Станом на 8.25 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опустився на 0,87%, до 2998,59 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,83%, до 11896, 4 пункти, гонконгський Hang Seng 88%, до 17228,5 пунктів австралійський S&P/ASX 200 - на 1,4%, до 6667,8 пунктів.
Ринки Японії та Південної Кореї закриті у зв'язку з вихідними. У п'ятницю японський Nikkei 225 знизився на 0,18%, до 27166,11 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 0,22%, до 233284 пунктів.
У понеділок індекси АТР знижуються, йдучи за американськими біржами. У п'ятницю американські біржі закрилися зниженням у межах 1% після публікації даних щодо ринку праці в США, які вказують на подальше посилення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС).
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