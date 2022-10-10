Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото 10 жовтня торгується нижче за 1700 доларів за тройську унцію

08:17 10.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в понеділок вранці знаходиться нижче за психологічну позначку в 1 700 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 7:47 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 15,2 долара, або на 0,89%, до 1 694,1 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 2,39%, до 19,77 долара за унцію.

Інвестори оцінюють сильні дані щодо ринку праці США. Макростатистика підтримала очікування довкола жорсткості монетарної політики Федеральною резервною системою (ФРС), що традиційно підтримує долар та стримує вартість золота.

Згідно з опублікованими в п'ятницю даними, безробіття в США у вересні знизилося до 3,5% з рівня серпня в 3,7%, хоча ринки не очікували зміни показника. Кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 263 тисячі, аналітики прогнозували показник на рівні 250 тисяч.

За даними CME Group, 77% аналітиків прогнозують підвищення ставки ФРС знову на 75 базисних пунктів до 3,75-4%, що може стати четвертим підвищенням такими темпами поспіль і шостим підвищенням з початку року. Посилення політики Федрезерва традиційно підтримує долар, що робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті.

"Дані з безробіття можуть дати більше аргументів для центробанку продовжити посилення своєї монетарної політики, що може підірвати привабливість дорогоцінного металу", - прокоментував агентству Блумберг директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тіагараджан (Gnanasekar Thiagarajan). Експерт зазначив, що ціна може опуститися до 1650 доларів за унцію, де зустріне сильну підтримку.
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7970
  0,2798
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2114  0,23 0,57 41,3250  0,14 0,33
EUR 38,6818  0,10 0,27 40,2091  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на 07.10.22, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес