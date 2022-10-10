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Долар 10 жовтня зберігає стабільність до основних світових валют
08:08 10.10.2022 |
Вартість долара до основних світових валют у понеділок вранці слабко змінюється, свідчать дані торгів.
Станом на 7:35 EET курс євро до долара знижувався до 0,9734 долара з рівня минулого закриття в 0,9741 долара, курс долара до ієни піднімався до 145,46 єни з 145,33 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,01%, до 112,8 пункту.
Інвестори продовжують оцінювати дані щодо ринку праці США, макростатистика була опублікована у п'ятницю американською мінпрацею. Так, безробіття в країні несподівано знизилося у вересні до 3,5% з 3,7% у серпні замість збереження, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 263 тисячі за прогнозу зростання на 250 тисяч.
На тлі сильної статистики ринки очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США продовжуватиме підвищувати ключову ставку для боротьби з високою інфляцією. За даними CME Group, 77% аналітиків прогнозують підвищення ставки ФРС у листопаді знову на 0,75%, до 3,75-4%. Підвищення може стати шостим поспіль та четвертим - на 0,75 процентного пункту.
Трейдери цього тижня очікують на публікацію протоколу вересневого засідання Федрезерва, документ буде опубліковано в середу. А в четвер вийде статистика щодо річної інфляції в США за вересень. Аналітики вважають, що зростання споживчих цін у країні сповільнилося до 8,1% з 8,3% у серпні. Інфляція в США знаходиться вище за цільові 2% з березня 2021 року, а з початку поточного року - не опускалася нижче 7,5%.
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