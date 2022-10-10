Американські індекси різко знизилися 7 жовтня, оскільки звіт про зайнятість підвищує вірогідність підвищення ставок

Біржі Wall Street різко впали після звіту про зайнятість за вересень, який збільшив ймовірність того, що Федеральна резервна система розпочне кампанію з підвищення процентної ставки, яка, як побоюються багато інвесторів, підштовхне економіку США до рецесії.

Міністерство праці повідомило, що рівень безробіття впав до 3,5%, що нижче за очікувані 3,7%, в економіці, яка продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на зусилля ФРС щодо зниження високої інфляції за рахунок послаблення зростання.

Кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 263 000 робочих місць, що більше, ніж прогнозували економісти, опитані Reuters, з цифрою 250 000 осіб. Грошові ринки підвищили до 92% можливість четвертого поспіль підвищення ставок на 75 базисних пунктів, коли політики ФРС зустрінуться 1-2 листопада, порівняно з 83,4% до публікації даних.

Збільшення кількості робочих місць, зниження рівня безробіття і здорове зростання заробітної плати, що продовжується, вказують на те, що чиновники ФРС на ринку праці, ймовірно, як і раніше будуть розглядати інфляцію як занадто високу.

В останній низці яструбиних заяв з боку політиків президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що для боротьби з інфляцією необхідні додаткові підвищення ставок, що, ймовірно, призведе до збільшення кількості людей без роботи.

Дані закріпили можливість ще одне гігантське підвищення ставок на 75 базисних пунктів у листопаді, оскільки «ринок праці все ще занадто гарячий для зони комфорту ФРС», - сказав Білл Стерлінг, глобальний стратег GW&K Investment Management.

"Це був класичний випадок, коли хороші новини - це погані новини", - сказав він. «Ринок сприйняв хороші новини від звіту з ринку праці і перетворив їх на ще більш пильні заяви ФРС і, отже, потенційно вищі ризики рецесії наступного року».

Один економіст сказав, що ФРС не слід заспокоюватися активним ринком праці, бо коли рівень безробіття починає зростати, це відбувається дуже швидко і є випереджаючим індикатором рецесії.

"Ми не відчули повною мірою наслідків посилення", - сказав Джозеф Лаворгна, головний економіст США в SMBC Nikko Securities. «Вони продовжуватимуть працювати, поки врешті-решт ця штука не перевернеться, і коли вона перевернеться, ви не зможете уповільнити швидкість».

Індекс споживчих цін цього тижня дасть ключовий знімок того, де знаходиться інфляція.

Незважаючи на різке падіння у п'ятницю, сильне дводенне ралі на початку тижня підштовхнуло S&P 500, Dow та Nasdaq до того, щоб зафіксувати перший тиждень зростання після трьох тижнів втрат поспіль.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 630,15 пунктів, або 2,11%, до 29 296,79 пунктів, S&P 500 - на 104,86 пунктів, або 2,80%, до 3 639,66 пунктів, а Nasdaq Composite - На 420,91 пункту, або 3,8%, до 10 652,41 пункту.

Обсяг на біржах США становив 11,15 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,73 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

За тиждень S&P 500 виріс на 1,51%, Dow додав 1,99%, а Nasdaq додав 0,73%.

Усі 11 основних секторів S&P 500 впали, причому найбільше впали технології - на 4,14%.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor впав на 6,06% після того, як попередження про доходи від Advanced Micro Devices показало, що спад виробництва чіпів може бути гіршим, ніж очікувалося. Індекс продемонстрував найбільше одноденне відсоткове зниження за понад три тижні.

Акції AMD впали на 13,9%, оскільки оцінка виручки компанії в третьому кварталі виявилася приблизно на $1 млрд нижчою, ніж прогнозувалося раніше. Це були найбільші падаючі акції на Nasdaq 100.

Акції FedEx Corp знизилися на 0,5% після того, як у внутрішньому меморандумі, з яким ознайомилося агентство Reuters, було показано, що підрозділ, який займається більшістю доставок електронної комерції, очікує на зниження прогнозів обсягів, оскільки його клієнти планують відправляти менше святкових пакетів.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 5,78 до 1; на Nasdaq співвідношення 4,56 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував два нових 52-тижневі максимуми та 71 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 27 нових максимумів та 337 нових мінімумів.