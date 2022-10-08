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Йоганн Вольфганг фон Гете
Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $608,5 млн
23:52 07.10.2022 |
Чистий продаж доларів Національним банком України минулого тижня знизився до $608,5 млн порівняно з $862,0 млн тижнем раніше та $737,8 млн двома тижнями раніше.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 3 до 7 жовтня він придбав $7,2 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $615,74 млн порівняно із $867,4 млн тижнем раніше.
Водночас, цього тижня на готівковому ринку курс національної валюти зміцнився приблизно на одну гривню - близько 41,0 грн/$1, повернувшись на рівень двотижневої давності.
Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).
Загалом із початку року до 7 жовтня включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 133,9 млн і EUR111,0 млн, а продав $20 млрд 90,9 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
Зокрема від початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 477,0 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $17 млрд 320,7 млн і EUR1 млрд 789,1 млн.
Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,93 млрд (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня. Водночас, за словами нового голови НБУ Андрія Пишного, на 7 жовтня вони знову перевищили $24 млрд.
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