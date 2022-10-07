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Новий голова НБУ прокоментував ситуацію з курсом долара
17:10 07.10.2022 |
Новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долара адекватним ситуації. На ринковий курс впливають психологічні чинники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його інформацією, Пишний під час виступу в Раді заявив, що курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання в основному через психологічний елемент.
Водночас він сказав, що не готовий зараз прогнозувати курс. (НБУ ніколи не прогнозує курс, - ред.)
Пишний також заявив, що облікова ставка НБУ на рівні 25% адекватна і поки буде такою.
Крім того, новий голова НБУ заявив, що станом на 7 жовтня золотовалютні резерви становлять більше 24 млрд доларів. За останній тиждень вони трохи зросли.
Нагадаємо, протягом вересня 2022 року міжнародні резерви України скоротилися на 5,9% до 23 929,60 млн доларів. З початку року резерви впали на 22,7% (на 7 011,35 млн доларів).
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