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Криптовалюти дешевшають після атаки хакерів на блокчейн Binance
13:37 07.10.2022 |
Ціни на криптовалюти опускаються в ході торгів у п'ятницю після появи повідомлень про атаку хакерів на блокчейн Binance Coin (BNB), що належить найбільшій криптовалютній біржі у світі Binance.
Хакерський код був вирахуваний у мосту між блокчейнами, проблема була усунена, написав у своєму акаунті Twitter співзасновник Binance Чанпен Чжао.
Під час атаки хакер заволодів 2 млн токенів BNB, що дорівнює приблизно $568 млн, згідно з фаховими оцінками у криптокомпаніях BlockSec та Paradigm. Близько $87 млн було виведено з системи Binance, але хакер не встиг вивести частину токенів, що залишилася, оскільки компанія призупинила роботу Binance Smart Chain.
Пізніше робота системи була відновлена, токени залишилися в хакерському гаманці, але були заморожені.
Приблизно $2 млрд було вкрадено під час атак хакерів на блокчейни цього року. Мости між блокчейнами використовуються для передачі токенів між блоками і є найбільш вразливими місцями для хакерських зломів.
Binance повідомила, що співпрацює зі службами безпеки для того, щоб заморозити транзакції зі вкраденими коштами в інших місцях.
Binance Coin у п'ятницю падає на 3,3%, до $284,59 за токен.
Курс биткойна знижується на 0,4%, до $19969, ефіру - на 0,5%, до $1356,75. З початку року біткойн втратив у ціні 57%, ефір - 63,2%.
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