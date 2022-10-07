Військові облігації в Дії: українці за три дні інвестували в деокупацію 25 млн грн

За три дні зі старту продажу у Дії українці купили військових облігацій на 25 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Першого дня продажу в Дії українці купили 1200 військових облігацій, повідомляв раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифрі пояснюють, що гроші від купівлі військових облігацій в Дії надходять до держбюджету. З цих коштів фінансується армія, медичний напрямок, нараховується заробітна плата військовим.

"Кожна гривня, кожна облігація - це інвестиція у деокупацію міст та територій", - заявляють у Мінцифрі.

Облігації працюють як депозит - спочатку ви вкладаєте кошти, а потім отримуєте їх назад із відсотками, додають у міністерстві.

Вартість однієї облігації становить від 900 грн. Облігації можна придбати у будь-якій кількості та залежно від терміну виплати (до 1,5 років) з відсотками доходу (11-16% річних). Виплата надійде на карту єПідтримки.

Можна вибрати назву облігації на честь одного з тимчасово окупованих міст чи регіонів. Це Херсон, Донецьк, Маріуполь, Мелітополь, Крим, Горлівка.