Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Військові облігації в Дії: українці за три дні інвестували в деокупацію 25 млн грн

09:09 07.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

За три дні зі старту продажу у Дії українці купили військових облігацій на 25 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Першого дня продажу в Дії українці купили 1200 військових облігацій, повідомляв раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифрі пояснюють, що гроші від купівлі військових облігацій в Дії надходять до держбюджету. З цих коштів фінансується армія, медичний напрямок, нараховується заробітна плата військовим.

"Кожна гривня, кожна облігація - це інвестиція у деокупацію міст та територій", - заявляють у Мінцифрі.

Облігації працюють як депозит - спочатку ви вкладаєте кошти, а потім отримуєте їх назад із відсотками, додають у міністерстві.

Вартість однієї облігації становить від 900 грн. Облігації можна придбати у будь-якій кількості та залежно від терміну виплати (до 1,5 років) з відсотками доходу (11-16% річних). Виплата надійде на карту єПідтримки.

Можна вибрати назву облігації на честь одного з тимчасово окупованих міст чи регіонів. Це Херсон, Донецьк, Маріуполь, Мелітополь, Крим, Горлівка.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1389
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9455  0,09 0,21 41,2679  0,06 0,14
EUR 38,9431  0,06 0,16 40,4834  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес