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Золото трохи дешевшає 7 жовтня на різноспрямованих факторах
08:50 07.10.2022 |
Вартість золота в п'ятницю вранці символічно дешевшає, тоді як гравці ринку оцінюють різноспрямовані фактори, свідчать дані торгів та коментарі аналітика.
Станом на 8:20 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 2,05 долара, або на 0,12%, до 1 718,75 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,48% до 20,76 долара за унцію.
Портфельний менеджер Ninety One Джордж Чевелі (George Cheveley), чию думку наводить агентство Блумберг, вказує на змішаний характер факторів, що впливають на вартість золота, серед яких як здогадки щодо подальшої монетарної політики найбільших регуляторів, так і міжнародна напруженість, що підтримує попит на золото як актив-притулок.
"Ринок починає очікувати уповільнення економіки США, і Федрезерв зрештою відреагує на це", - додав він.
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