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АНАЛІТИКА

Долар 7 жовтня дешевшає до євро та єни в очікуванні даних про безробіття в США

08:33 07.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара опускається до інших основних світових валют у п'ятницю вранці, свідчать дані торгів, інвестори очікують на статистику безробіття в США, яка буде опублікована ввечері.

Станом на 8.00 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 0,9794 долара з рівня минулого закриття 0,9788 долара, курс долара до єни зменшується до 145,02 єни з 145,12 єни. Курс фунта стерлінгів до долара опускається до 1,1157 долара з 1,1158 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,05% до 112,2 пункту.

Інвестори чекають на дані з ринку праці США, які можуть дати сигнали про подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС).

Аналітики вважають, що рівень безробіття в країні у вересні залишився на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.

Федрезерв неодноразово заявляв про свою рішучість у боротьбі з інфляцією. За даними CME Group, 76% аналітиків прогнозують підвищення облікової ставки ФРС знову на 0,75 відсоткового пункту до 3,75-4%, а решта - на 0,5 п.п.
 

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