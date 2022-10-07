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Фондові біржі АТР знижуються 7 жовтня слідом за індексами Уолл-стріт
08:27 07.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю знижуються слідом за американськими ринками, свідчать дані торгів та коментар аналітика.
Станом на 7.55 мск гонконгський індекс Hang Seng Index знижується на 1,37%, до 17768 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,58%, до 6779,1 пункту, японський Nikkei 225 - на 0,76 27101,5 пунктів, корейський KOSPI - на 0,23%, до 2233,29 пунктів.
Ринки Китаю, як і раніше, закриті у зв'язку з канікулами. За підсумками останніх торгів, у п'ятницю, індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,55%, до 3024,39 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1912 пунктів.
У п'ятницю фондові індекси АТР знижуються, переймаючи динаміку американських ринків, які в четвер закрилися зниженням напередодні публікації даних ринку праці, які будуть опубліковані пізніше в п'ятницю. Згідно з прогнозами, безробіття в країні у вересні залишилося на рівні попереднього місяця в 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч. Так, статистика надасть інвесторам підказки щодо наступного кроку Федеральної резервної системи (ФРС).
"Схоже, що ринок звертається до ФРС про поворот", - наводить агентство Ассошіейтед Прес думка економістів банку ING Роберта Карнелла (Robert Carnell) та Айріс Пан (Iris Pang).
"Зі свого боку, ФРС дотримується своєї мантри "вище і довше", - додав експерт.
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