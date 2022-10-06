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Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд
21:34 06.10.2022 |
Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за попередніми даними, становили $23 млрд 929,6 млн (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня ($25,436 млрд), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені у четвер.
"Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $23,929 млрд. У вересні вони знизилися на 5,9%, враховуючи продаж валюти Нацбанком на міжбанку, зокрема для забезпечення оборонних потреб і платежів українців за кордоном. Водночас стійкі надходження від міжнародних партнерів і надалі дозволяють утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, незважаючи на повномасштабну війну", - пояснив регулятор.
Регулятор уточнив, що чисті міжнародні резерви у вересні знизилися на 4,6%, або на $736 млн - до $15,181 млрд, тоді як у серпні їх зростання склало 26,6%, або $3 млрд 342 млн (до $15,917 млрд).
Як зазначає Нацбанк, у вересні на динаміку міжнародних резервів вплинули операції з управління держборгом. Зокрема, валютні надходження на рахунки правління України в НБУ у вересні становили $2,034 млрд, зокрема від США - $1,5 млрд, від ЄС - $482 млн, від розміщення ОВДП - $51,7 млн.
Загальний обсяг платежів правління з обслуговування та погашення держборгу в інвалюті становив $65,1 млн., зокрема $63 млн спрямовано на погашення боргу перед міжнародними кредиторами, $2,1 млн - на обслуговування ОВДП.
Крім того, Україна перерахувала до МВФ $624,6 млн.
На міжнародні резерви також вплинули операції НБУ на міжбанку. Зокрема, продаж їм на валютному ринку $2,777 млрд і купівля в резерви $39,4 млн, за рахунок чого сальдо інтервенцій було негативним і становило $2,728 млрд.
Крім цього, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів, зокрема, їх зниження на $115,5 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Національного банку", - зазначив Центробанк.
Як повідомлялося, на початок 2022 року міжнародні резерви України становили $30,941 млрд, чисті міжнародні резерви (ЧМР) - $20,767 млрд.
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