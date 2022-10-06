Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нацбанку не бачать передумов для перегляду облікової ставки

11:53 06.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук не бачить аргументів для перегляду облікової ставки.

Про це він заявив під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня-березня 2024 року.

"І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов", - додав він.

"Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки", - сказав Ніколайчук.

Заступник голови Нацбанку зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить до високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.

"Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними", - пояснив він.

Як повідомлялося, у вересні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Нацбанк вважає, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2157
  0,0475
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9455  0,09 0,21 41,2679  0,06 0,14
EUR 38,9431  0,06 0,16 40,4834  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес