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Арістотель
У Нацбанку не бачать передумов для перегляду облікової ставки
Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук не бачить аргументів для перегляду облікової ставки.
Про це він заявив під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".
Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня-березня 2024 року.
"І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов", - додав він.
"Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки", - сказав Ніколайчук.
Заступник голови Нацбанку зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить до високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.
"Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними", - пояснив він.
Як повідомлялося, у вересні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Нацбанк вважає, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.
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