НБУ про перехід до гнучкого курсу: Поки що важко говорити про таку можливість

Національний банк не бачить можливості для переходу від фіксованого курсу до гнучкого. Про це сказав заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни".

"Основною передумовою для переходу до плаваючого обмінного курсу є більш збалансований стан валютного ринку. Конкретні параметри я не можу назвати, але має бути явно менше, ніж $3-4 млрд, які щомісячно Національний банк витрачав влітку, і $2,7 млрд, які витратили у вересні на підтримку курсової стійкості. В таких умовах, за таких обсягів інтервенцій важко говорити про можливість плаваючого обмінного курсу", - пояснив він.

Ніколайчук назвав дві головні умови для зміни ситуації на валютному ринку:

* стабільний морський експорт не тільки для АПК, а й для інших галузей;

* зниження безпекових ризиків.

Він додав, що повернення до гнучкого курсу буде першим кроком валютної лібералізації, після чого почнеться поступове зняття наявних валютних обмежень.

"Це був підхід, який ми застосовували протягом 2016-2019 років. Думаю, що ми так само будемо мати карту і рухатися по ній зі зняттям обмежень, як тільки будемо бачити для цього макрофінансові умови", - сказав він.