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АНАЛІТИКА

ЄС погодив текст законопроєкту про регулювання криптовалют

10:55 06.10.2022 |

Фінанси

 

5 жовтня 2022 року законодавці Євросоюзу схвалили текст законопроєкту Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), який стане основою для регулювання криптовалют у ЄС.

Попередні правила поширюються на емітентів криптоактивів та «стабільних монет», постачальників пов'язаних з цифровими активами послуг. Зокрема MiCA вводить режим ліцензування криптовалютних бірж та вимоги щодо резервів забезпечення стейблкоїнів.

Торгові платформи будуть зобов'язані надавати white paper. За використання неправдивої інформації застосовуватимуться санкції.

Для користувачів з'являться дисклеймери, де буде вказано ризики втрат, пов'язані з операціями криптовалют.

Деякі сегменти ринку цифрових активів вже підпадають під чинне законодавство Євросоюзу про фінансові послуги в межах Директиви 2014/65/ЄС, але MiCA має стати всеохоплюючим документом, що регулює індустрію.

Документ має затвердили Європарламент. Очікується, що остаточний текст законопроєкту опублікують у журналі ЄС на початку 2023 року, а чинності він набуде з 2024 року.


ЄС погодив текст законопроєкту про регулювання криптовалют

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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