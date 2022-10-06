Банки видали аграріям кредитів на 64 млрд гривень, - Мінагрополітики

З початку 2022 року у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 34 496 сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 63,659 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Зазначається, що з 1 червня по сьогодні українські банки виділили аграріям кредитів на суму 25,108 млрд гривень.

Загалом за програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,792 млрд гривень.

За минулий тиждень 870 аграріїв отримали кредити на 1,151 млрд гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.