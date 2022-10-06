Фінансові новини
- |
- 06.10.22
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото 6 жовтня закріпилося понад 1730 доларів за унцію
08:43 06.10.2022 |
Вартість золота в четвер вранці залишається вищою за 1 730 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.
Станом на 8:01 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 10,9 долара, або на 0,63%, до 1 731,7 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,69%, до 20,892 долара за унцію.
Вартість золота дещо коригується після зниження в середу, проте йому так і не вдається після багатоденного зростання подолати позначку 1 740 доларів.
"Золото призупинило ралі, оскільки "яструбині" коментарі представників ФРС підтримали долар і прибутковість держоблігацій США", - сказав агентству Блумберг старший менеджер із сировинних товарів Phillip Nova Автар Санду (Avtar Sandu). Експерт зазначив, що сильний фізичний попит з боку трейдерів та ювелірів напередодні Дівалі та фестивалів в Індії може надати цінам на золото підтримку.
Ринки продовжують оцінювати перспективи навколо монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США, засідання якого заплановано на початок листопада. У п'ятницю буде опубліковано статистику з безробіття, яка може дати підказки про темпи підвищення ставки. За даними CME Group, 65% аналітиків прогнозують підвищення знову на 75 базисних пунктів - до 3,75-4%, а решта 35% - на 50 базисних пунктів.
Золото чутливе до сигналів від ФРС за ставкою та до американської макростатистики, оскільки це відбивається на доларі, що впливає на котирування дорогоцінного металу. Традиційно підвищення ставки підтримує долар, а це робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС закликає до санкцій проти «Росатому» через проголошення Росією контролю над ЗАЕС
ТОП-НОВИНИ
|Голова Верховного Суду відрахував суддю Львова зі штату суду
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.10.22
|Банки видали аграріям кредитів на 64 млрд гривень, - Мінагрополітики
|Золото 6 жовтня закріпилося понад 1730 доларів за унцію
|Долар 6 жовтня слабшає до основних світових валют
|Азіатські біржі 6 жовтня торгуються різноспрямовано
|Американські ринки 5 жовтня закрилися падінням, оскільки дводенне ралі провалилося на даних про зайнятість у США
Бізнес
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі