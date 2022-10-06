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АНАЛІТИКА

Золото 6 жовтня закріпилося понад 1730 доларів за унцію

08:43 06.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в четвер вранці залишається вищою за 1 730 доларів за тройську унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 8:01 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 10,9 долара, або на 0,63%, до 1 731,7 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,69%, до 20,892 долара за унцію.

Вартість золота дещо коригується після зниження в середу, проте йому так і не вдається після багатоденного зростання подолати позначку 1 740 доларів.

"Золото призупинило ралі, оскільки "яструбині" коментарі представників ФРС підтримали долар і прибутковість держоблігацій США", - сказав агентству Блумберг старший менеджер із сировинних товарів Phillip Nova Автар Санду (Avtar Sandu). Експерт зазначив, що сильний фізичний попит з боку трейдерів та ювелірів напередодні Дівалі та фестивалів в Індії може надати цінам на золото підтримку.

Ринки продовжують оцінювати перспективи навколо монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США, засідання якого заплановано на початок листопада. У п'ятницю буде опубліковано статистику з безробіття, яка може дати підказки про темпи підвищення ставки. За даними CME Group, 65% аналітиків прогнозують підвищення знову на 75 базисних пунктів - до 3,75-4%, а решта 35% - на 50 базисних пунктів.

Золото чутливе до сигналів від ФРС за ставкою та до американської макростатистики, оскільки це відбивається на доларі, що впливає на котирування дорогоцінного металу. Традиційно підвищення ставки підтримує долар, а це робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті.
Ключові теги: золото
 

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