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АНАЛІТИКА

Долар 6 жовтня слабшає до основних світових валют

08:36 06.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара знижується по відношенню до євро, фунта стерлінгів та єни, свідчать дані торгів.

Станом на 7:38 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9913 долара з рівня минулого закриття в 0,9882 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,1357 долара з 1,1326 долара, а курс долара до ієни знижувався до 144 ,56 єни з 144,63 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,77% до 110,92 пункту.

Інвестори очікують на макростатистику з ринку праці в США в четвер і п'ятницю. Так, пізніше в ході торгів будуть опубліковані дані щодо кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в країні за тиждень до 1 жовтня. Експерти прогнозують, що показник зріс на 10 тисяч, до 203 тисяч, порівняно з попереднім тижнем.

У п'ятницю вийде важлива статистика щодо безробіття в США. Аналітики вважають, що її рівень у вересні залишився на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.

Дані з безробіття є важливим показником для Федеральної резервної системи (ФРС) США після ухвалення рішення про ставку. Регулятор неодноразово заявляв про свою готовність боротися з високою інфляцією, з початку року ключову ставку було підвищено вже п'ять разів, у листопаді на ринки очікують чергового підвищення. За даними CME Group, 66% аналітиків прогнозують підвищення знову на 75 базисних пунктів - до 3,75-4%, а решта 34% - на 50 базисних пунктів.
 

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