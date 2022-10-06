Азіатські біржі 6 жовтня торгуються різноспрямовано

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер не мають єдиної динаміки, свідчать дані торгів. Біржі КНР все ще закриті через вихідний день.

Станом на 7.34 ЕЕТ гонконгський індекс Hang Seng Index знижується на 0,45%, до 18006,95 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,07%, до 6811,2 пункту, японський Nikkei 225 зростає на 0,93%, до 27390,5 пункту, корейський KOSPI - на 1,24%, до 2242,28 пункту.

Ринки Китаю, як і раніше, закриті у зв'язку з черговим вихідним днем. У п'ятницю індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,55%, до 3024,39 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,3%, до 1912 пунктів.

У четвер індекси АТР не показують єдиної динаміки, трейдери оцінюють статистику із США. Кількість робочих місць у приватних компаніях країни у вересні зросла на 208 тисяч, хоча аналітики очікували зростання показника лише на 200 тисяч. Так, позитивні економічні дані підтримали побоювання щодо більш різкого підвищення ставки Федрезервом США.

"Економіка дуже сильна, щоб ФРС могла повернути в інший бік. Потужний старт жовтня закінчився", - наводить агентство Ассошіейтед Прес слова аналітика Oanda Едварда Мойі (Edward Moya).