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Попит на валюту серед населення у вересні збільшився. Чиста купівля зросла до $170 млн
12:57 05.10.2022 |
Обсяги купівлі валюти населенням України у вересні 2022 року перевищили її продаж на $170 млн, свідчать опубліковані в середу дані Національного банку України (НБУ). Місяць тому цей показник становив близько $107 млн.
Валютний ринок п'ятий місяць поспіль відновлюється після "дна", якого було досягнуто в квітні. Майже усі вересневі показники стали найбільшими з початку війни: купівля валюти сягнула $1639 млн (з яких $1439 млн - готівка), продаж - $1469 млн ($1289 - готівка).
Минулого тижня НБУ збільшив ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти під розміщення на депозит, щоб зменшити попит населення на готівку. Безготівкові операції здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, а значить - валюта коштує дешевше, ніж в обмінних пунктах чи банках.
Загалом із початку цього року населення продало валюти на $380 млн більше, ніж купило.
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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