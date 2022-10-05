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АНАЛІТИКА

Попит на валюту серед населення у вересні збільшився. Чиста купівля зросла до $170 млн

12:57 05.10.2022 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі валюти населенням України у вересні 2022 року перевищили її продаж на $170 млн, свідчать опубліковані в середу дані Національного банку України (НБУ). Місяць тому цей показник становив близько $107 млн.

Валютний ринок п'ятий місяць поспіль відновлюється після "дна", якого було досягнуто в квітні. Майже усі вересневі показники стали найбільшими з початку війни: купівля валюти сягнула $1639 млн (з яких $1439 млн - готівка), продаж - $1469 млн ($1289 - готівка).

Попит на валюту серед населення у вересні збільшився. Чиста купівля зросла до $170 млн

 

Минулого тижня НБУ збільшив ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти під розміщення на депозит, щоб зменшити попит населення на готівку. Безготівкові операції здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, а значить - валюта коштує дешевше, ніж в обмінних пунктах чи банках.

Загалом із початку цього року населення продало валюти на $380 млн більше, ніж купило.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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