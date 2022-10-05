Фінансові новини
- |
- 05.10.22
- |
- 09:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото помірно дешевшає під час торгів 5 жовтня
08:43 05.10.2022 |
Ціна на золото в середу вранці слабо знижується, при цьому подальший рух його вартості може визначитися після виходу даних про ринок праці в США, свідчать результати торгів та коментар аналітика.
Станом на 7:59 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 3,25 долара, або на 0,19%, до 1 727,25 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,08%, до 20,872 долара за унцію.
Увага трейдерів зберігається навколо звіту про ринок праці в США, який буде опубліковано у п'ятницю. Ринки чекають, що рівень безробіття в країні у вересні залишився на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.
"Поки звіт про кількість цих зайнятих не покаже... результату, золото має залишатися з підтримкою і може протестувати рівень 1 750 доларів за унцію", - наводить агентство Блумберг думку старшого ринкового аналітика Oanda Едварда Мої (Edward Moya).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото помірно дешевшає під час торгів 5 жовтня
|Долар укріплюється до євро 5 жовтня перед виходом макростатистики
|Фондові біржі Азії зростають 5 жовтня слідом за індексами Уолл-стріт
|Американські індекси зросли 4 жовтня на тлі економічних даних, рішення РБА зміцнює надію на пом'якшення ФРС
|Мінфін залучив від розміщення облігацій лише 44,5 мільйони: ставки незмінні
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Фонд гарантування заявив про вихід на довоєнні показники за кількістю торгів
Бізнес
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів