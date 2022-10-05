Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото помірно дешевшає під час торгів 5 жовтня

08:43 05.10.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото в середу вранці слабо знижується, при цьому подальший рух його вартості може визначитися після виходу даних про ринок праці в США, свідчать результати торгів та коментар аналітика.

Станом на 7:59 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 3,25 долара, або на 0,19%, до 1 727,25 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,08%, до 20,872 долара за унцію.

Увага трейдерів зберігається навколо звіту про ринок праці в США, який буде опубліковано у п'ятницю. Ринки чекають, що рівень безробіття в країні у вересні залишився на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.

"Поки звіт про кількість цих зайнятих не покаже... результату, золото має залишатися з підтримкою і може протестувати рівень 1 750 доларів за унцію", - наводить агентство Блумберг думку старшого ринкового аналітика Oanda Едварда Мої (Edward Moya).
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1682
  0,4608
 1,29

Курс обміну валют на сьогодні, 08:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0656  0,36 0,88 41,0431  0,44 1,07
EUR 38,8969  0,06 0,16 40,1963  0,19 0,46

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес