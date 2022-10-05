Золото помірно дешевшає під час торгів 5 жовтня

Ціна на золото в середу вранці слабо знижується, при цьому подальший рух його вартості може визначитися після виходу даних про ринок праці в США, свідчать результати торгів та коментар аналітика.

Станом на 7:59 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 3,25 долара, або на 0,19%, до 1 727,25 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,08%, до 20,872 долара за унцію.

Увага трейдерів зберігається навколо звіту про ринок праці в США, який буде опубліковано у п'ятницю. Ринки чекають, що рівень безробіття в країні у вересні залишився на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.

"Поки звіт про кількість цих зайнятих не покаже... результату, золото має залишатися з підтримкою і може протестувати рівень 1 750 доларів за унцію", - наводить агентство Блумберг думку старшого ринкового аналітика Oanda Едварда Мої (Edward Moya).