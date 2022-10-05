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АНАЛІТИКА

Долар укріплюється до євро 5 жовтня перед виходом макростатистики

08:31 05.10.2022 |

Фінанси

 

Долар зміцнюється по відношенню до багатьох інших основних світових валют, включаючи євро і фунт стерлінгів, в середу вранці інвестори очікують макростатистику пізніше в ході торгів.

Станом на 7:45 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 0,9961 долара з рівня минулого закриття в 0,9983 долара, курс фунта стерлінгів до долара - до 1,1424 долара з 1,1473 долара; курс долара до єни збільшується до 144,16 єни з 144,09 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,31%, до 110,4 пункту.

Аналітики, зокрема, чекають на зростання кількості робочих місць у приватних компаніях країни у вересні на 200 тисяч, ці дані сьогодні опублікує аналітична компанія Automatic Data Processing (ADP). Також експерти очікують на зниження дефіциту торговельного балансу в країні в серпні до 67,7 мільярда доларів з 70,7 мільярда.

У п'ятницю також очікується статистика безробіття у США. Аналітики вважають, що рівень безробіття в країні залишився на рівні серпня 3,7%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 250 тисяч.

Інвестори також готуються до сезону корпоративної звітності. Традиційно першими свої фінансові показники опублікують американські банки. Трейдери оцінять їх квартальні результати та звертатимуть увагу на оцінку компаніями макроекономічних умов та їх прогнози.
 

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